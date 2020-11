Catania, morta la quattordicenne investita da un'auto sulla circonvallazione

È morta nella giornata di ieri Claudia Russo, la 14enne catanese investita nel capoluogo etneo, intorno alle 22 dello scorso 17 novembre, mentre assieme ad una coetanea, stava attraversando viale Bolano, la circonvallazione di Catania. Non distante dall'ospedale “Garibaldi Nesima”.

Le due ragazze sono state travolte da un'auto di un istituto di vigilanza privata. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito gravi. Inizialmente è stata condotta dal personale medico del 118 al Cannizzaro di Catania; successivamente è stata trasferita al Policlinico universitario di via Santa Sofia, dove si trovava in rianimazione e dove sarebbe avvenuto il decesso nelle scorse ore.

Troppo gravi le ferite che Claudia Russo avrebbe subito a seguito dell'incidente. L'altra compagna con cui la vittima si trovava in strada al momento dell'incidente, un'altra 14enne, è ricoverata sempre al Policlinico con diverse fratture. La ragazzina nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre le fratture. Sul fatto indagando gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Catania.

Non è chiaro se le due minorenni, al momento dell'incidente, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali o lontane da esse, o si trovavano purtroppo in una zona poco illuminata del Viale. Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente del mezzo della vigilanza privata. La notizia della morte della 14enne ha scosso l'intera città di Catania. Tanti i messaggi di cordoglio per la ragazza e per i familiari che sono giunti non solo da amici e parenti ma anche da tante gente comune, rimasta profondamente colpita dalla tragedia.

