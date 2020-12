Coronavirus in Sicilia:+1.483 nuovi casi, 27 deceduti. Boom di guariti

Sono 1.483 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.536 tamponi effettuati.La percentuale positivi/tamponi si attesta al 13%. Sono 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.616. Con i nuovi casi sono a 39.731 gli attuali positivi con un decremento di 999 rispetto a ieri. Di questi, 1.714 sono i ricoverati: 1.494 pazienti in regime ordinario, 23 in meno rispetto a ieri e 220 in terapia intensiva (il medesimo dato di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 38.017 persone. Oggi si registra un boom di guariti, +2.455 rispetto a ieri con il totale che sale a quota 25221. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 390, Catania 621, Messina 242, Ragusa 42, Trapani 70, Siracusa 60, Agrigento 0, Caltanissetta 52, Enna 6.

I dati a livello nazionale

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 20.709 nuovi casi per un totale di 207.143 tamponi (martedì l'incremento di positivi era stato di 19.350 su 182.100). Lo riporta il bollettino della Protezione civile. La percentuale positivi/tamponi si attesta al 10%. I decessi sono stati 684 (rispetto ai 785 di martedì) con un totale delle persone decedute salito a quota 57.045. Prosegue anche la diminuzione delle terapie intensive (-47) con il totale odierno che si attesta a quota 3.616. mentre aumentano i guariti e i dimessi (38.740, in tutto 823.335).

A livello regionale, Lombardia ancora in testa come numero di nuovi casi (3.425), seguita dal Veneto (2.782) e Campania (1.842).

