Coronavirus in Sicilia, +1365 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono 39 i deceduti

Sono 1.365 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.026 tamponi effettuati.

La percentuale positivi/tamponi sale al 13,6%. Sono 39 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.689. Con i nuovi casi salgono a 39.350 gli attuali positivi, con un decremento di 430 casi. Di questi 1.647 sono i ricoverati, meno 39 rispetto a ieri: 1.431 pazienti in regime ordinario (-39) e 216 (-5) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 37.703 persone. I guariti sono 1.756.

Sul fronte della distribuzione fra province i dati sono Palermo: 291, Catania 551, Messina 274, Ragusa 39, Trapani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40.

Il bollettino nazionale

Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 24.099 nuovi casi di coronavirus per un totale di 212.741 tamponi (giovedì l'incremento di positivi era stato di 23.225 su 226.729 test). Lo riporta il bollettino aggiornato al 4 dicembre del ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 814 (contro i 993 del 3 dicembre). Intanto, continua il calo delle terapie intensive (-30) mentre aumentano i guariti e i dimessi (25.576).

In totale tutto i casi registrati da inizio epidemia sono 1.688.939 mentre le vittime sono 58.852.

Il calo delle terapie intensive e dei ricoveri

Il numero di pazienti in terapia intensiva scende di 30 unità, nonostante i 210 nuovi ingressi giornalieri in reparto. Scende anche il numero dei ricoverati con sintomi che dai 31.772 di giovedì passa ai 31.200 di venerdì (-572). Il numero degli attualmente positivi scende di 2.280 unità (sono 757.702), mentre il numero dei dimessi o guariti supera quello dei positivi di oltre 110mila persone.

