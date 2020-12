La Sicilia assume 300 psicologi anti-covid, 60 a Messina

Non allentare la tensione sul doppio fronte dell’impegno istituzionale anti-Covid: la rete dei controlli per chiudere i varchi al virus, attraverso il monitoraggio delle persone che tornano in Sicilia per le vacanze; l’attenzione alla curva dei contagi che - seppur in fase declinante - si mantiene ancora a un livello preoccupante. Il sito della Regione ha già registrato 24.800 siciliani che trascorreranno nell’isola il periodo di vacanze.

E intanto la Regione schiera 300 psicologi per arginare gli effetti collaterali della lunga pandemia. Saranno al servizio delle Asp e degli ospedali tutta la Sicilia. I professionisti saranno destinati nei vari distretti con incarichi di supporto psicologico, sia telefonico che dal vivo, per i pazienti ricoverati e per il personale sanitario impegnato sul fronte dell'emergenza.

L’iniziativa è stata finanziata dall’assessorato regionale alla Salute con i fondi destinati all’emergenza Covid-19. In alcune province sono, come Enna, stati sottoscritti i primi contratti e il servizio è già operativo. A Catania per esempio è stato previsto l’inserimento di circa 90 professionisti, 23 a Ragusa, 48 a Enna e oltre 60 a Messina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud-Messina

© Riproduzione riservata