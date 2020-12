Terremoto a Ragusa, grande paura in Sicilia: scossa da 4.4. Sentito anche a Messina e Catania

Grande paura a Ragusa e in tutta la Sicilia orientale per una scossa di terremoto avvertita in serata, alle 21.27. Scossa da 4.6, tante le persone scese in strada. La terra ha tremato per una decina di secondi. La scossa è stata avvertita anche a Messina, Siracusa, Catania, Acireale. E persino a Palermo. L'epicentro al largo della costa ragusana, nel golfo di Gela a una profondità di 30 km. Grande paura ad Acate, Santa Croce Camerina e Gela. Tante le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Siracusa e Ragusa, in tanti hanno preferito scendere in strada, temendo il crollo delle case: a tanti è venuto in mente quanto accaduto 30 anni quando la notte del 13 dicembre del 1990 il sisma causò la morte di 12 persone.

Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.

Il terremoto è stato localizzato

15 Km a W di Vittoria (63339 abitanti)

19 Km a SE di Gela (75827 abitanti)

32 Km a W di Ragusa (73313 abitanti)

35 Km a W di Modica (54633 abitanti)

69 Km a SE di Caltanissetta (63360 abitanti)

82 Km a SE di Agrigento (59770 abitanti)

83 Km a W di Siracusa (122291 abitanti)

91 Km a SW di Catania (314555 abitanti)

