Coronavirus, in Sicilia 27 vittime. Positivi in aumento

Sono 337 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 4.038 tamponi processati. Le vittime sono 27 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 33.290 con un incremento di 50 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1184, +19 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1014, in terapia intensiva sono 170, - 4 rispetto a ieri. I guariti sono 252. La distribuzione nelle province vede Catania con 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa (0), Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento (0), Caltanissetta 4, Enna (0)

In Italia

Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261. I tamponi per il

coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono 81.285. Ieri erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri. In calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582. I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.

© Riproduzione riservata