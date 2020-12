Coronavirus Sicilia: 650 nuovi positivi, 28 deceduti

Sono 650 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.326 dall’inizio della pandemia. I positivi sono 33.246 con un aumento di 79. Negli ospedali i ricoveri sono 1239, 38 in più rispetto a ieri: in regime ordinario 1064 (+37) e 175 (+1) in terapia intensiva. I guariti sono 543. La distribuzione nelle province vede Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.

In Italia

In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia: 8.585 oggi contro 8.913 di ieri. Per di più, a differenza di quanto accade di solito il lunedì, con più tamponi del giorno prima: 68.681 oggi contro i 59.879 di ieri. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende così dal 14,88% di ieri al 12,49% di oggi. In aumento invece i decessi, 445 (ieri 305), per un totale di 72.370. In leggero calo le terapie intensive, -15 (ieri invariate), 2.565 in tutto, mentre per il secondo giorno di fila aumentano i ricoveri ordinari, 361 in più (ieri 259), per un totale di 23.932. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è sempre il Veneto (+2.782), l’unica con aumento a quattro cifre. Seguono Lazio (+966), Emilia Romagna (+750), Sicilia (+650), Puglia (+645) e Lombardia (+573). I guariti sono 14.675 (ieri 7.798), per un totale di 1.408.686. Dopo l’aumento di ieri (+817), torna a calare il numero degli attualmente positivi, 6.539 in meno, 575.221 in tutto. Di questi, 548.724 pazienti sono in isolamento domiciliare, 6.885 meno di ieri.

