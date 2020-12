Palermo, neonata nasce in auto sotto la statua di Padre Pio

E’ nata sotto la statua di padre Pio nella zona di via Messina Marine questa notte, dentro la Fiat Panda del padre, la piccola Asia. Lei e la mamma Roberta, di 25 anni, stanno bene e sono ricoverate all’ospedale Buccheri La Ferla. La scorsa notte era iniziato il travaglio. Il padre, molto agitato, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza è partito da Porticello, frazione del comune di Santa Flavia (Pa). Si è messo in viaggio diretto a Palermo. E’ stato in contatto con la sala operativa del 118. Da qui è partita un’ambulanza. L’incontro alla Bandita, proprio sotto la statua di padre Pio. I sanitari hanno individuato l’auto che viaggiava con le quattro frecce accese. La piccola, grazie all’intervento dei soccorritori Rosario Alfano e Fabio La Paglia è nata nell’auto. Poi madre e figlia sono state portate nel reparto di ostetricia del Buccheri La Ferla.

