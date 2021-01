Auto contro camion, 3 morti sulla Pachino-Rosolini (Siracusa)

Tre uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Pachino-Rosolini (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, le vittime si trovavano a bordo di una macchina, una Nissan Primera, che, per cause da accertare, si è scontrata contro un camion. Erano tre braccianti agricoli

a bordo della stessa auto che stavano rientrando a casa al termine della loro giornata di lavoro sui campi.

I due sono deceduti nello spazio di poco tempo, e si sono rivelati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerli aggrappati alla vita, mentre il terzo è morto in ospedale. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi ed aperto una inchiesta per omicidio stradale.

