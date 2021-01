Coronavirus Sicilia, oltre 1500 nuovi casi

Sono 1.576 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9.537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 37.426, con un aumento di 848 casi. Negli ospedali i ricoveri di pazienti Covid sono 1388, 21 in più rispetto a ieri, 1.198 in regime ordinario (17 in più) e 190 in terapia intensiva (+ 4). I guariti sono 692. La distribuzione nelle province vede a Catania 396 casi, Palermo 383, Messina 222, Ragusa 47, Trapani 286, Siracusa 48, Caltanissetta 132, Agrigento 39, Enna 23.

In Italia

Sono 15.378 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.800 di ieri ma con molti più tamponi: 135.106, quasi 60mila in più. Tanto che il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende dal 13,8 all’11,3%. In forte aumento i decessi, 649 oggi (ieri 348), per un totale di 76.329 vittime dall’inizio dell’epidemia. Lieve calo per le terapie intensive, 10 meno di ieri (quando erano calate di 4 unità), 2.569 in tutto, mentre prosegue il trend di aumento dei ricoveri ordinari, +78 (ieri +242), per un totale di 23.395. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi giornalieri è sempre il Veneto (+3.151), seguita da Lazio (+1.719), Sicilia (+1.576), Emilia Romagna (+1.506) e Lombardia (+1.338). Il totale dei casi sale così a 2.181.619. I guariti sono 16.023 (ieri 16.206), per un totale di 1.536.129. Ancora in calo quindi il numero degli attualmente positivi, 1.297 in meno (ieri -5.576), che sono ora 569.161. Di questi, 543.197 sono in isolamento domiciliare, 1.365 meno di ieri.

© Riproduzione riservata