Open Arms: nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo è il giorno di Salvini

Matteo Salvini è arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Secondo la procura diretta da Francesco Lo Voi, il divieto di far sbarcare i 107 migranti salvati dalla Open Arms, nell’agosto 2019, fu un atto illecito. Cinque migranti che adesso vivono in Germania sono parte civile, così come la Ong spagnola che operò il salvataggio e il comandante della nave.

