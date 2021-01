Crus: lezioni ed esami a distanza nelle università siciliane

Lezioni ed esami a distanza. E' quanto deliberato, all’unanimità, dal Comitato regionale universitario della Sicilia (Crus), presieduto dal rettore della Kore di Enna, il professore Giovanni Puglisi, visto l’andamento epidemiologico dell’infezione del Covid-19. I tirocini si potranno svolgere in presenza soltanto dove è possibile garantire il rispetto delle norme di protezione individuale, quelli di area medica nelle strutture ospedaliere soltanto agli studenti che hanno avuto somministrato il vaccino anti Covid. Gli esami con prove scritte potranno svolgersi anche di presenza, se ci sono le condizioni di sicurezza, ma non si potrà prevedere più di 50 studenti presenti in aula.

Dove è previsto il divieto di mobilità anche gli esami scritti saranno comunque a distanza. Le biblioteche saranno aperte soltanto per prendere e consegnare libri, restano chiuse aule studio e sale lettura. Sono sospesi gli spostamenti relativi al programma Erasmus e tutti i programmi di mobilità internazionali, ad eccezione dei percorsi già avviati, e i tirocini curriculari e post curriculari fuori dalla Sicilia. Le università siciliane restano disponibili ad accogliere studenti stranieri nell’ambito di progetti internazionali, ma solo quelli che possono frequentare da remoto.

Università di Messina: le nuove disposizioni per gli studenti e il personale fino al 31 gennaio

Dall’ 11 al 31 gennaio 2021, fatte salve nuove ulteriori disposizioni, il personale viene posto in modalità agile e svolgerà l' attività lavorativa esclusivamente da remoto.

Si dispone che la modalità di lavoro da remoto debba essere svolta durante il previsto orario di lavoro ordinario, facendo rilevare la propria presenza in servizio mediante l’utilizzo del sistema di timbratura virtuale.

Si identificano, allo stato, le seguenti categorie di attività ritenute essenziali ed indifferibili da svolgersi in presenza mediante l’individuazione di un presidio di personale che sarà indicato da parte dei singoli responsabili: Servizio di prevenzione e protezione, servizio di autoparco, attività di direzione dei lavori, RUP, DEC, protocollo, manutenzione del verde, attività di cura degli animali, commissioni di gara.

Le attività didattiche si svolgeranno in modalità esclusivamente a distanza

Le attività di frequenza dei laboratori didattici si svolgeranno in modalità telematica

Le biblioteche non saranno fruibili come locali studio ed il servizio di prestito libri è allo stato sospeso; 5.Gli esami di profitto si svolgeranno in modalità esclusivamente adistanza

Le sedute di laurea, gli esami di diploma di specializzazione e gli esami di dottorato di ricerca si svolgeranno in modalità a distanza

Le attività didattiche presso le sedi decentrate si svolgeranno in modalità a distanza

I tirocini si svolgeranno in modalità a distanza; per i TFA sostegno e per i tirocini del Corso di laurea di Scienze della formazione primaria verrà fatta richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l'ingresso nelle aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento

Le attività di ricerca di dottorandi e specializzandi di area non medica, si svolgeranno a distanza, fatta eccezione per le attività di ricerca indifferibili (tipo cura di animali in stabulario o colture cellulari) che andranno svolte in presenza; tutte le attività degli specializzandi di area medica continueranno a svolgersi in presenza

Gli spostamenti relativi al programma Erasmus e a tutti i programmi di mobilità internazionale sono sospesi per docenti, studenti e personale TA degli atenei siciliani, fatti salvi i casi di percorsi già avviati; rimane la disponibilità di accogliere studenti che possano frequentare in modalità da remoto. Sono altresì sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e all'estero

Le riunioni degli organi collegiali di ogni ordine e grado, così come qualsiasi altro tipo di riunione, si svolgeranno in modalità a distanza, esclusivamente mediante piattaforma teams.

Rimangono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza, inclusi seminari e workshop: tali attività potranno tenersi esclusivamente in modalità a distanza.

