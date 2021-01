Induceva una disabile a fotografarsi nuda, arrestato

I carabinieri di Caltanissetta, supportati dai colleghi di Enna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 24enne pregiudicato di Valguarnera Caropepe, per il reato di pornografia minorile. Vittima della condotta una ragazza, figlia di una parente della compagna dell'autore del reato, all'epoca dei fatti minorenne e affetta da un disturbo psichico che ne ha comportato - nel tempo - il collocamento in una comunità alloggio.

