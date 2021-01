Challenge su TikTok, si lega cintura al collo: bimba di 10 anni in coma irreversibile a Palermo

Si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a "Black out challenge", una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia. Una bimba di 10 anni si trova ricoverata da ieri in rianimazione all’ospedale "Di Cristina" di Palermo dove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Il suo cuore si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano molto critiche. L’elettroencefolagramma è piatto. La bimba di 10 anni ricoverata sarebbe in coma irreversibile.

