Coronavirus, 1.158 positivi e 33 vittime in Sicilia

Sono 1.158 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 23.465 tamponi processati con una incidenza del 4,9%. L’isola è al quarto posto per contagio dopo la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Lazio. Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.194. Gli attuali positivi sono 47.627, con un incremento di 338 rispetto a ieri, quando si era registrata una diminuzione. I guariti sono 787. Negli ospedali i ricoveri sono 1.667, 4 in più rispetto a ieri, dei quali 223 in terapia intensiva, uno in più rispetto alla giornata precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 207 casi, Palermo 359, Messina 259, Trapani 92, Siracusa 101, Ragusa 18, Caltanissetta 42, Agrigento 28, Enna 52.

In Italia

Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 13.633 di ieri. I decessi sono 488, in aumento invece (ieri 472). I tamponi sono 286.331, in aumento di 21.603 rispetto a ieri. Il tasso di positività scende a 4.65 dal 5,1% di ieri. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -28), con 144 ingressi del giorno (ieri 174), e scendono a 2.386, mentre i ricoveri ordinari calano di 288 unità (ieri 354), portando il totale attuale a 21.403. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero totale di decessi dall’inizio dell’epidemia in Italia sale a 85.162. In aumento i guariti, oggi 16.062 (ieri però 27.676), per un totale di 1.871.189. La regione con più casi nelle 24 ore è anche oggi la Lombardia, +1.535 (ieri +1.969), seguita da Emilia Romagna con +1.310 (ieri +1.347) e Lazio con +1.297 (ieri +1.142), quindi Sicilia con +1.158 (ieri +1.355), Campania con +1.150 (ieri +1.106), Veneto con +1.030 (ieri +1.198). I casi totali da inizio epidemia sono 2.455.185 (ieri 2.441.854). Il numero di persone attualmente positive è di 498.834, in calo di 3.219 rispetto a ieri che però aveva registrato un -14.515. Di questi positivi, in isolamento domiciliare sono 475.045 (ieri 477.972).

