Coronavirus, in Sicilia 875 nuovi casi. Messina in testa come numero di positivi

Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.591 tamponi processati con una incidenza del 4,2%. L’isola è settima per contagio dopo la Lombardia, L’Emilia Romagna, la Campania, il Lazio, il Veneto e la Puglia. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.226. Il totale degli attualmente positivi è 47.654, con un incremento di 27 casi rispetto a ieri. I guariti sono 816. Negli ospedali i ricoveri sono 1.658, 9 in meno rispetto a ieri, dei quali 227 in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Messina 224, Catania 211, Siracusa 157, Palermo 122, Caltanissetta 65, Ragusa 33, Enna 28, Trapani 22, Agrigento 13.

In Italia

Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in calo rispetto ai 13.331 di ieri. I decessi sono 299, (ieri 488). I tamponi sono 216.211, circa 70 mila in meno di ieri (286.331). Il tasso di positività risale al 5,38% rispetto al 4,65% di ieri. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 14 in più di ieri (2400), con 120 ingressi del giorno (ieri 144), mentre i ricoveri ordinari sono 21.309, 94 in meno di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero totale di decessi dall’inizio dell’epidemia in Italia sale a 85.461. In aumento i guariti, oggi 10.885, per un totale di 1.882.074.

La regione con più casi nelle 24 ore è anche oggi la Lombardia, +1.375 (ieri 1.535), seguita da Emilia Romagna con +1.208 (ieri 1.310), Campania con 1.069 (ieri 1.150) e Lazio con +1.056 (ieri +1.297). I casi totali da inizio epidemia sono 2.466.813, mentre il numero di persone attualmente positive è di 499.278, in aumento rispetto a ieri (498.834). Di questi positivi, in isolamento domiciliare sono 475.569 (ieri 475.045).

