Razza: "A breve la decisione su Sicilia zona arancione"

«Qualche ora ancora e scopriremo se l’indice Rt, come appare dalla riduzione dei contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione». Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendo all’Assemblea siciliana sulla situazione pandemica in Sicilia, attualmente in zona rossa.

«Nelle prossime 48 ore potremo fino in fondo comprendere se le decisioni condivise da Regione e Stato hanno avuto l’effetto di limitare la diffusione del contagio. Nelle ultime due settimane - ha proseguito - l’incidenza per 10 mila abitanti ha visto la Sicilia al quinto posto in Italia, al dodicesimo per i deceduti e alsA settimo per i tamponi molecolari effettuati. Ci auguriamo che i prossimi dati ci consentano di avviare una fase di graduale apertura del tessuto economico tenuto conto che ciò debba avvenire nella tutela indispensabile della sicurezza dei siciliani».

