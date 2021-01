Coronavirus, in Sicilia 846 i nuovi positivi e 35 i morti

Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.251 tamponi processati, con una incidenza pari al 3,3%. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443. Gli attualmente positivi sono 42.868, con un decremento di 1.399 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 2.210. Negli ospedali i ricoveri sono 1.553, 31 in meno rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in meno del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 200 casi, Palermo 328, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 38, Enna 11.

In Italia

Sono 12715 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 13.574 di ieri. I tamponi sono 298.010, in incremento di 29.260, e il tasso di positività è anche oggi in lieve diminuzione, da 5% a 4,3%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero di decessi resta purtroppo alto, sebbene oggi registri un dato in flessione, 421 contro i 477 di ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 88.279. Mentre prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 52 in meno (ieri -18), con 132 ingressi giornalieri (ieri 148), e scendono a 2.218 in tutto, e i ricoveri ordinari che calano di 299 unità (ieri -381), portando il totale attuale a 20.098. Gli attuali positivi in Italia sono 463.352 (in calo di 4.472); in isolamento domiciliare sono in 441.036 (ieri 445.157).

