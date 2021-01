Coronavirus, in Sicilia 716 nuovi positivi e 35 morti

Sono 716 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 32.850 tamponi processati, con una incidenza del 2,1%. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Lazio. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443. Gli attualmente positivi sono 42.289, con un decremento di 579 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.260. Negli ospedali i ricoveri sono 1.529, 24 in meno rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, 4 in meno del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 109 casi, Palermo 260, Messina 142, Trapani 52, Siracusa 49, Ragusa 14, Caltanissetta 46, Agrigento 32, Enna 12.

In Italia

Sono 11,252 i nuovi casi Covid segnalati domenica in Italia, in calo rispetto ai 12.715 del giorno precedente. I tamponi sono stati 213.364, con il tasso di positività che è risalito al 5,27% in aumento rispetto al 4,3% di 24 ore fa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi registrati sono stati 237, un dato in flessione rispetto ai 421 di ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 88.516. Stabile il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno (sabato -52), con 97 ingressi giornalieri, per un totale di 2.215. I ricoveri ordinari sono calati di 2 unità (venerdì -299), portando il totale a 20.096. Gli attuali positivi in Italia sono 453.968 (in calo di 9.384); in isolamento domiciliare sono in 431.657 (ieri 441.036). La Regione con più casi giornalieri è ancora la Lombardia, con +1.438, seguita da Campania con +1.401, Emilia Romagna con +1.237, Puglia con +1.069, per restare tra quelle con numero di nuovi positivi superiori alle mille unità. Il totale dei casi da inizio epidemia sale a 2.553.032. I guariti sono stati 20.396, per un totale di 2.010.548.

