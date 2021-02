Coronavirus, in Sicilia 766 nuovi casi e 30 morti

Sono 766 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. La regione è al quarto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono 30 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.508. Gli attualmente positivi sono 42.202, con un decremento di 87 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 823. Negli ospedali i ricoveri sono 1.540, 11 in più rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, lo stesso numero del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 226 casi, Palermo 330, Messina 80, Trapani 10, Siracusa 47, Ragusa 26, Caltanissetta 35, Agrigento 1, Enna 11.

In Italia

In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 7.925 nelle ultime 24 ore (ieri 11.252), complice però anche la riduzione post-weekend dei tamponi: 142.419 test eseguiti (tra antigenici e molecolari), oltre 70mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale leggermente dal 5,3 al 5,56%. I decessi sono 329 (ieri 237), per un totale di 88.845 vittime da inizio epidemia. Tornano ad aumentare i ricoveri, ma anche questo è parzialmente dovuto all’effetto weekend, quando generalmente ci sono meno dimissioni: le terapie intensive sono 37 in più (ieri -3), e salgono a 2.252, con 145 ingressi del giorno (dato in crescita e da monitorare nei prossimi giorni), mentre i ricoveri ordinari sono 164 in più, 20.260 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.093), seguita da Emilia Romagna (+1.051), Campania (+994), Sicilia (+766) e Lazio (+717). Il totale dei casi sale a 2.560.957.

I guariti sono 13.975 (ieri 20.396), per un totale di 2.024.523. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 6.379 in meno (ieri -9.384), che scende a 447.589. Di questi, 425.077 pazienti sono in isolamento domiciliare, 6.580 in meno rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata