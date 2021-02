Catania, sequestrati kalashnikov, bomba a mano e munizioni

Un fucile d'assalto AK 47 kalashnikov calibro 7,62 completo di caricatore e una bomba a mano da guerra M-75 fabbricata nella ex Jugoslavia e utilizzata nella guerra dei Balcani sono stati sequestrati insieme con munizioni di vario calibro la notte scorsa a Catania dai carabinieri durante controlli e perquisizioni nel quartiere Monte Po.

Insieme con il fucile mitragliatore e la bomba a mano c'erano 34 cartucce per fucile calibro 12, 6 cartucce calibro 7,65 per pistola semi automatica e 46 cartucce calibro 9x21 per pistola semi automatica.

Sul posto sono intervenuti gli Artificieri Antisabotaggio del Comando provinciale. Il tutto era in un borsone nero custodito in un locale protetto da una porta di ferro di uno scantinato comune di un condominio di via Salvatore Salomone Marino

