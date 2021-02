Palermo, due chili di droga in casa. In manette un ventenne

I carabinieri hanno arrestato a Palermo, Filippo Cucuzza, 20 anni, accusato di detenzione di 2 kg di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati in viale Regione Siciliana nella zona di Villagrazia nei pressi dell'appartamento del giovane.

Cucuzza avrebbe gettato dalla finestra un borsone dove sono state trovate due cassette di sicurezza portatili con dentro due chili fra cocaina, eroina, metadone e marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga, 175 euro e un libro per rendicontare gli affari.

Altra droga è stata trovata nel corso della perquisizione in casa grazie ai cani antidroga. Le chiavi delle cassette sono state trovate nell'appartamento. L'abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica. Per questo motivo i militari hanno arrestato anche il padre. I due sono in attesa dell'udienza di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata