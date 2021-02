E’ vicina a Lampedusa la barca con 90 persone a bordo, tra cui donne e bimbi. Sono alla deriva, spiega Alarm Phone che nella notte aveva raccolto e rilanciato l’Sos, quando i migranti erano in acque Sar maltesi. «Sono sopravvissuti alla notte - spiega - e sono riusciti a muoversi lentamente verso nord. Sono vicini a Lampedusa, ma la barca è alla deriva. Malta e Italia devono agire ora. Non lasciateli in mare».

