Coronavirus, In Sicilia 744 casi e 24 morti

Rispetto ai 744 nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia sono 21.948 i tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 3,3%: il tasso è salito rispetto a ieri. La regione è quinta nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.728. Il numero degli attualmente positivi è 38.521, con un decremento di 411 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.131. Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri che adesso sono 1.338, 35 in meno rispetto a ieri; diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 176, 5 in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 319 casi, Catania 109, Messina 71, Trapani 80, Siracusa 51, Ragusa 17, Caltanissetta 19, Agrigento 73, Enna 5.

In Italia

Sono 10.630 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 7.970 di ieri, ma con 273.263 tamponi, ben 130mila in più, tanto che il tasso di positività è in netto calo dal 5,2 al 3,9%. In crescita i decessi, 422 (ieri 307), per un totale di 92.002 vittime da inizio epidemia. Stabili invece i ricoveri, con le terapie intensive invariate rispetto a ieri (quando invece erano aumentate di 36 unità) con 146 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 15 in meno (ieri +261), 19.512 in totale. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.625) seguita da Campania (+1.274), Emilia Romagna (+977), Lazio (+847) e Sicilia (+744). Il totale dei casi sale a 2.655.319. I guariti nelle 24 ore sono 15.827 (ieri 15.082), per un totale di 2.149.350. Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi: 5.637 in meno (ieri -7.420), 413.967 in tutto. Di questi, 392.312 pazienti sono in isolamento domiciliare, 5.622 in meno rispetto a ieri.

