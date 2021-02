Scopre nel cellulare foto dell'ex fiamma e colpisce il marito a martellate

Ha scoperto la foto della presunta ex fidanzata del marito e ha preso il 68enne a martellate e coltellate. E’ successo a Mascali, in provincia di Catania. Sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Giarre ad arrestare la donna di 49 anni, accusata di tentato omicidio e maltrattamenti contro familiari. L’uomo, visitato da personale del 118, presenta vari traumi, al cranio e in altre parti del corpo, nonchè una ferita da taglio all’emitorace sinistro.

Sul pavimento sono stati ritrovati il martello e il coltello da cucina lungo 20 centimetri utilizzati dalla donna al culmine della lite scoppiata per gelosia. «E' solo una ex fiamma», ha provato a difendersi il malcapitato, che però non ha convinto la coniuge. La donna ha spiegato di avere scoperto la fotografia nella memoria del telefono dell’uomo e, poco dopo che la figlia è uscita per andare a scuola, è esplosa la rabbiosa reazione.

