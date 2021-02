Coronavirus, in Sicilia 491 casi e 21 morti

Sono 491 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 23.091 i tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,1%: il tasso è in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.804. Il totale degli attualmente positivi è 35.307, con una diminuzione di 1.348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.818. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.224; 12 in meno rispetto a ieri, aumentano in terapia intensiva che sono 169, quattro in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 150 casi, Catania 106, Messina 89, Trapani 29, Siracusa 47, Ragusa 14, Caltanissetta 15, Agrigento 35, Enna 6.

In Italia

In calo i nuovi casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.908 nelle ultime 24 ore a fronte dei 15.146 di ieri; in aumento il numero dei tamponi (305.619 a fronte dei 292.533 di ieri), con un tasso di positività che scende al 4,55% (ieri era del 5,17%). I decessi di oggi sono 316 (ieri erano stati 391), per un totale di 93.045 dall’inizio della pandemia. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 31 in meno (ieri -2) con 153 ingressi giornalieri, e scendono a 2095, mentre i ricoveri ordinari calano di 206 unità (ieri 338) per un totale di 18.736. La regione con più casi è la Lombardia (+2.526), seguita da Campania (+1.637), Emilia Romagna (+1.538), Lazio (+1.089) e Puglia (+1.020). I casi totali salgono a 2.697.296. I guariti sono 16.422 (ieri 19.838) per un totale di 2.202.077. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive: 2.845 in meno (ieri -5.092), sceso a 402.174.

