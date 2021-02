Coronavirus, in Sicilia 543 casi e 20 morti

Sono 543 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 22.730 i tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%: il tasso è leggermente in salita rispetto a ieri. La regione è decima nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.824. Gli attualmente positivi sono 34.970, con una diminuzione di 337 casi rispetto a ieri. I guariti sono 860. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; 13 in meno rispetto a ieri, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 168, uno meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 132 casi, Catania 197, Messina 67, Trapani 13, Siracusa 38, Ragusa 27, Caltanissetta 29, Agrigento 31, Enna 9.

In Italia

In calo i nuovi casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.532 nelle ultime 24 ore a fronte dei 13.908 di ieri; in calo anche il numero dei tamponi (290.534 rispetto ai 305.619 di ieri), con un tasso di positività che sale al 4,6% (ieri era del 4,5%). I decessi di oggi sono 311 (ieri 316) per un totale di 93.356 dall’inizio della pandemia. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 33 in meno (ieri -31) con 118 ingressi giornalieri, e scendono a 2062, mentre i ricoveri ordinari calano di 236 unità (ieri 206) per un totale di 18.500. La regione con più casi è la Lombardia (+2.277), seguita da Campania (+1.751), Emilia Romagna (+1.488) e Lazio (+1.060). I casi totali salgono a 2.710.819. I guariti sono 13.973 (ieri 16.422)per un totale di 2.216.050. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive: 761 in meno (ieri -2.845) per un totale di 401.413.

