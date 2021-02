Coronavirus in Sicilia, i numeri migliorano. Ricoveri sotto quota mille: ecco i dati

"Dopo settimane difficilissime, il dato dei ricoveri Covid in Sicilia scende sotto le mille unità. Per carità, nulla da festeggiare - scrive sui social l’assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza, in riferimento ai numeri di ieri - ma è un segnale certamente molto incoraggiante. Sappiamo che i comportamenti individuali producono effetti nella gestione della pandemia, per questo faccio appello alla responsabilità di ciascuno affinchè non vengano vanificati gli sforzi ed i sacrifici che tutti abbiamo fatto".

I dati

Nel giorno in cui la Sicilia sfiora le 4mila vittime (3999), sono in totale 989 le persone attualmente ricoverate in Sicilia. Di questi, 846 si trovano ricoverati con sintomi e 143 in terapia intensiva (4 i nuovi ingressi nella giornata di ieri). Ieri sono stati registrati 411 nuovi casi con il totale salito a quota 148.990.

I contagi delle ultime 24 ore disaggregati per provincia

A Palermo sono stati registrati 143 nuovi casi, a Catania 72, a Messina 56, Caltanissetta 48, Siracusa 33, Trapani 24, Ragusa 20, Agrigent0 14, Enna 1.

Il totale dei casi per provincia

Palermo - 42268

Catania - 41044

Messina - 19544

Trapani - 10545

Siracusa - 10303

Ragusa 8244

Caltanissetta 6782

Agrigento 5938

Enna 4322

