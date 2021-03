Prefettura di Siracusa, è il messinese Antonio Gulli' il nuovo capo di gabinetto

Ieri mattina il viceprefetto Antonio Gullì ha assunto le funzioni di capo di gabinetto nella prefettura di Siracusa. Entrato nell’amministrazione civile dell’Interno nel 2006, il dottor Gullì ha prestato servizio prima alla prefettura di Vicenza e poi in quella di Messina, dove, negli ultimi nove anni, ha ricoperto svariati incarichi, fra cui, dal 2017, quello di vicecapo di Gabinetto.

Nel corso della carriera, il dirigente ha maturato una grande esperienza, tra gli altri, anche nei delicati settori dell’immigrazione, della polizia amministrativa, così come in materia di infiltrazioni criminali negli enti locali, essendo stato componente sia di commissioni straordinarie di amministrazioni sciolte per mafia (da ultimo a Platì, in provincia di Reggio Calabria) che di commissioni di accesso in Comuni della Sicilia e della stessa Calabria.

