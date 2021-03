“300 euro e sei a posto”: imprenditore di Palermo denuncia un'estorsione. Arrestato l'esattore

Arrestato un esattore del pizzo al mercato della Vucciria di Palermo. Decisiva la denuncia della vittima: un giovane imprenditore edile che gestisce un cantiere nel popolare rione immortalato in una famosa tela di Renato Guttuso. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria, coordinati dalla Direzione investigativa antimafia, hanno eseguito il provvedimento in flagranza per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’imprenditore, che stava eseguendo lavori di ristrutturazione di interni, è stato avvicinato dall’indagato che gli aveva manifestato la necessità di mettersi a posto, versando una cifra di 300 euro. Il giovane aveva già subito alcuni furti di attrezzature. Le pressioni lo hanno spinto a rivolgersi a un’associazione che gestisce uno sportello antiracket e antiusura e ha trovato il coraggio di denunciare nei giorni scorsi alla Guardia di finanza quanto stava accadendo.

La denuncia

Giovedì scorso, dopo avere reperito i contanti necessari, il giovane imprenditore ha raggiunto il luogo dell’incontro concordato, ma sono prontamente intervenuti i finanzieri che in precedenza avevano contrassegnato le banconote, procedendo all’arresto in flagranza dell’indagato con addosso i 300 euro appena ricevuti. «L'operazione - commentano le fiamme gialle - si è conclusa in pochi giorni grazie alla denuncia presentata dalla vittima con l’arresto dell’indiziato, in fase di convalida da parte dell’autorità giudiziaria palermitana e testimonia il quotidiano impegno della Guardia di finanza di Palermo a tutela della legalità, nella più ampia prospettiva di contrastare le condotte criminali ai danni dei cittadini, specie quelli appartenenti alle fasce di popolazione più deboli ed esposte a rischio, a salvaguardia della legalità del sistema imprenditoriale». (AGI)

