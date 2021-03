Omicidio Agostino, ergastolo per il boss Nino Madonia

Ergastolo per il boss Nino Madonia, come richiesto dall’accusa. Lo ha deciso, al termine della camera di consiglio, durata circa tre ore, il gup di Palermo, Alfredo Montalto, per il duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie incinta, Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989.

Il boss della mafia Madonia aveva optato per il rito abbreviato. Presente il papà di Nino, Vincenzo Agostino, con la sua lunga barba bianca, che da 32 anni attende verità e giustizia, le sorelle Nunzia e Flora.

Rinviati a giudizio anche il boss Gaetano Scotto, accusato di duplice omicidio aggravato, e Francesco Paolo Rizzuto, che risponde di favoreggiamento aggravato, in merito all’uccisione del poliziotto Nino Agostino e della moglie, Ida Castelluccio, ammazzati il 5 agosto 1989.

L’inizio del processo è stato fissato per il 26 maggio. Al termine della camera di consiglio, nell’aula bunker del carcere Ucciardone, durata circa tre ore, il giudice ha deciso anche l’ergastolo per il boss Nino Madonia che aveva scelto il rito abbreviato. Ad ascoltare la sentenza anche il papà del poliziotto, collaboratore del Sisde nella caccia dei latitanti, Vincenzo Agostino e le due figlie di quest’ultimo

