Circa 10 chili e 200 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione al 112 sulla presenza di sostanza stupefacente nello scantinato di uno stabile due Via Santissima Trinità. Giunti sul luogo indicato, già noto alle forze dell’ordine per operazioni di sequestro di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno trovato la droga in cantina.

