Palermo, alunna rimproverata dopo 45 minuti in bagno: la mamma picchia la preside

A fine lezioni, ieri poco dopo le 13, la madre di una alunna dell’istuto comprensivo Calderone a Carini (Palermo) ha chiesto spiegazioni in merito a una rimprovero rivolto da una professoressa alla figlia. Ne è nato un alterco con urla, spintoni, banchi spostati. L’alunna avrebbe chiesto di andare in bagno con la compagna ma si sarebbe ripresentata in aula dopo 45 minuti.

La dirigente, Claudia Notaro, intervenuta per sedare gli animi, è stata colpita con violenza riportando un trauma contusivo, refertato dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso. Lo rende noto la Flc Cgil che esprime solidarietà alla dirigente. «La violenza non deve mai essere ammessa nei contesti di una società civile e non può trovare spazio all’interno delle istituzioni scolastiche, che sono i lunghi per antonomasia della crescita e della formazione civile e culturale dei cittadini del domani - dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino- La violenza e l’ignoranza si combattono con l’educazione e la formazione continua: è questa la nostra missione, è questa la speranza di un futuro migliore».

