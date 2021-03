Sistema Montante, l'ex senatore Beppe Lumia indagato a Caltanissetta

L’ex senatore del Pd, Giuseppe Lumia, è indagato dalla procura di Caltanissetta con l’ipotesi di associazione a delinquere, in un procedimento-stralcio dell’inchiesta sulla rete di politici e imprenditori che avrebbe supportato l’imprenditore originario di San Cataldo (Caltanissetta) Antonello Montante, già vicepresidente nazionale di Confindustria.

Il fascicolo, che rappresenta l’inchiesta-ter sul «Sistema Montante», è il 1684/18 e porta un numero appena superiore rispetto al 1683/18, l’inchiesta-bis, in cui sono inseriti, fra gli altri, l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, ex assessori del suo governo, Mariella Lo Bello e Linda Vancheri, lo stesso Montante e l’ex presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro. Per quest’ultimo troncone, che comprende in tutto 13 persone, i pm Davide Spina e Claudia Pasciuti, del pool coordinato dal procuratore aggiunto nisseno Gabriele Paci, hanno chiuso le indagini e si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio.

Non si conosce invece, allo stato, l’esito del procedimento 1684/18, in cui - oltre a Lumia - sono inseriti anche gli stessi Montante, Crocetta e Catanzaro, indagati per fatti diversi da quelli contemplati nell’inchiesta-bis. Montante, nel pezzo principale dell’indagine sulla sua rete di informatori istituzionali, soprattutto uomini delle forze dell’ordine, di imprenditori e di politici che gli avrebbero consentito di tenere in piedi e al riparo dalle indagini una sorta di impero economico, è stato condannato a 14 anni e 6 mesi in primo grado dal gup, col rito abbreviato.

