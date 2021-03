Caso di Covid all'Ars e l'Assemblea regionale siciliana si scioglie

La seduta per l’approvazione della legge di Stabilità della Regione è stata interrotta improvvisamente a causa della scoperta di un caso covid a Palazzo dei Normanni a palermo. A darne notizia il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che subito dopo ha sospeso i lavori e mandato tutti a casa.

«Alcune delle persone che hanno lavorato in questi giorni in commissione Bilancio sono in quarantena in quanto un collaboratore è risultato positivo al covid» ha spiegato visibilmente preoccupato. Tra questi anche il Ragioniere Generale, Ignazio Tozzo che si è sottoposto al tampone ma l’esito arriverà non prima di martedì.

«Seppure a malincuore - ha aggiunto Miccichè - dobbiamo sospendere i lavori in attesa di un quadro più preciso. Per questo motivo, fino a martedì ognuno di noi non potrà venire. Nel frattempo ho già dato mandato per una maxi sanificazione del Palazzo. Ne ho parlato con il governatore - ha aggiunto - ed è d’accordo con me».

© Riproduzione riservata