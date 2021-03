Sulla strada statale 514 "di Chiaramonte" è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione con l’innesto alla SS115, all’altezza del km 18,700 nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, a causa di un veicolo ribaltato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

