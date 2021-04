Centra un’auto con la bici, tragica fine di un tredicenne a Lentini

Un impatto violento, fatale, ha spezzato la vita a Stefano Russo, tredicenne di Lentini, nel Siracusano, deceduto ieri in seguito ad un incidente stradale. Il cuore di Stefano ha cessato di battere all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo le ferite riportate nell’incidente che si è verificato mercoledì scorso, all’intersezione tra via Val Demone e via Nisida, in una zona centrale della cittadina al confine tra le province di Siracusa e Catania. Stefano, che si trovava in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con una Renault Kangoo condotta da un sessantenne. Stando a una prima ricostruzione, il tredicenne è volato in aria per alcuni metri, per poi cadere rovinosamente in terra e sbattere violentemente il capo. Immediati i soccorsi: è stato necessario l’intervento di un elicottero del 118 che trasferito il tredicenne al nosocomio etneo.

Il tredicenne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno dato il via libera all’espianto degli organi e per tutta la giornata di ieri il Centro regionale trapianti ha coordinato l’attività.

