Covid: più contagi e varianti, in zona rossa l'intera provincia di Palermo

Aumento di contagi e varianti: zona rossa in tutta la provincia di Palermo. Considerata la «repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid», in tutta la provincia, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo. L’efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile. Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall’11 al 22 aprile. Nei giorni scorsi era stata disposta la zona rossa per il solo capoluogo di Palermo fino al 14 aprile.

© Riproduzione riservata