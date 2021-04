AstraZeneca day in Sicilia, il bilancio: quasi 10mila vaccini inoculati

Sono state 28.843 le dosi di vaccino somministrate in Sicilia solo nella giornata di ieri, nell’ambito dell’iniziativa «Astrazeneca open day», attivata parallelamente alla campagna vaccinale già in corso; 11.263 nei centri vaccinali, 10.377 negli hub; 1.201 da punti vaccinali.

Analizzando la tipologia dei vaccini somministrata, con Astrazeneca, sono stati vaccinate 9793 persone (il 34 per cento della giornata e la quasi totalità è rappresentata dalla fascia di età dai 60 ai 79 anni); con Moderna 2080 persone (poco più del 7 per cento); con Pfizer 16.580 persone (poco più del 58 per cento e concentrate nelle fascia dagli over 50). E’ utile ricordare che unitamente all’Astrazeneca Open Day, sono proseguite le vaccinazioni per i soggetti che rientrano nelle categorie fragili, per patologia e anzianità e nelle categorie indicate dalle norme nazionali. Per questa ragione, risultano tra i 28.443 il 52 per cento di persone vaccinate over 60 (14.840) e i vulnerabili per patologia sono stati 10.905 (oltre il 38 per cento).

Centri di vaccinazione

Nell’analisi, delle 11.263 persone vaccinate nei centri di vaccinazione siciliani la suddivisione è la seguente: Agrigento 532 (48 Astrazeneca, 0 Moderna, 484 Pfizer ): Caltanissetta 368 (87 Astrazeneca, 0 Moderna, 281 Pfizer); Catania 2703 (34 Astrazeneca, 148 Moderna e 2521 Pfizer); 1028 ad Enna (387 Astrazeneca, 0 Moderna e 641 Pfizer); 1482 Messina (164 Astrazeneca , 49 Moderna e 1269 Pfizer); 2188 Palermo (399 Astrazeneca , 30 Moderna e 1259 Pfizer); 627 Ragusa (0 Astrazeneca, 20 Moderna e 607 Pfizer); 688 Siracusa (61 Astrazeneca, 124 Moderna e 503 Pfizer); 1647 Trapani (587 Astrazeneca, 81 Moderna e 979 Pfizer).

Hub vaccinali

Nei centri hub le vaccinazioni sono state invece 10.377: Agrigento 1004 (303 Astrazeneca, 0 Moderna, 701 Pfizer ): Caltanissetta 789 (440 Astrazeneca, 0 Moderna, 349 Pfizer); Catania 1567 (513 Astrazeneca, 37 Moderna e 1017 Pfizer); 565 a Messina (200 Astrazeneca, 134 Moderna e 231 Pfizer); 3314 Palermo (1138 Astrazeneca, 5 Moderna e 2171 Pfizer); 1369 Ragusa (611 Astrazeneca, 0 Moderna e 758 Pfizer); 832 Siracusa (389 Astrazeneca, 0 Moderna e 443 Pfizer); 937 Trapani (282 Astrazeneca, 0 Moderna e 655 Pfizer).

Punti vaccino

Nei punti vaccinali le vaccinazioni sono state invece 1201: Agrigento 845 (661 Astrazeneca, 154 Moderna, 30 Pfizer ): Caltanissetta 73 (0 Astrazeneca, 66 Moderna, 7 Pfizer); Catania 1847 (1258 Astrazeneca, 71 Moderna e 518 Pfizer); 399 a Messina (71 Astrazeneca, 190 Moderna e 138 Pfizer); 2078 Palermo (1273 Astrazeneca, 580 Moderna e 225 Pfizer); 366 Ragusa (185 Astrazeneca, 0 Moderna e 181 Pfizer); 704 Siracusa (565 Astrazeneca, 86 Moderna e 53 Pfizer); 491 Trapani (137 Astrazeneca, 305 Moderna e 49 Pfizer).

Veniamo quindi ai dati complessivi che riguardano il totale delle 28442 persone vaccinate in Sicilia nella giornata di ieri: nella suddivisione per provincia, unendo i dati e tenendo presente che Enna risulta solo nella categoria dei dati dei centri vaccinali (che quindi sono complessivi delle vaccinazioni giornaliere effettuate) ecco i totali: Agrigento 2381 persone complessivamente vaccinate; Caltanissetta 1230; Catania 6117; Enna 1028; Messina 2446; Palermo 7580; Ragusa 2362; Siracusa 2224; Trapani 3075.

Dall'inizio della campagna vaccinale, nell'Isola, sono già state somministrate 1.074.283 dosi.

Anche stamane (sabato), alle 12, nel secondo giorno dell'iniziativa, in tutta la Sicilia con AstraZeneca sono state già vaccinate 3.441 persone (in linea con il dato in fortissimo aumento di ieri).

"Sono contento - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - di come stia procedendo la campagna di vaccinazione nell’Isola. Sia perché inizia a esserci più consapevolezza nella popolazione che il vaccino è l'unica via di uscita dalla pandemia, sia perché stiamo accelerando con le somministrazioni. Se oggi, a livello nazionale, è stato registrato un ennesimo record di vaccinazioni è anche grazie allo sforzo fatto qui da noi. Al generale Figliuolo voglio ribadire la nostra totale collaborazione: la Sicilia c'è'".

Fino a domani (domenica) sono 66 gli Hub e Centri dell’Isola dove sarà possibile vaccinarsi anche senza essersi registrati sull’apposita piattaforma di Poste italiane. Queste le strutture disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.

© Riproduzione riservata