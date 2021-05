Migranti: concluso sbarco dei 49 a Pozzallo dalla nave Foscari

Completate le procedure di sbarco dal pattugliatore della Marina militare italiana, "Comandante Foscari", delle 49 persone messe in salvo nella giornata di ieri dal pattugliatore della Marina italiana. Provengono da Sudan, Ciad e Niger. Sarebbero 19 i minori non accompagnati che verranno accolti nel Ragusano; gli altri 30 migranti verranno condotti ad Augusta per effettuare il periodo di quarantena a bordo della nave preposta a questo. Nessuna condizione di criticità riscontrata. Tutti i migranti sono risultati negativi al tampone rapido effettuato dall’Asp locale dopo il controllo medico in nave effettuato dallo staff medico dell’Usmaf. La Comandante Foscari aveva soccorso ieri le 49 persone; che erano a bordo di un gommone sovraffollato e alla deriva in acque internazionali, a circa 75 miglia nautiche a nord di Tripoli. La nave della Marina è impegnata nell’Operazione Mare Sicuro (OMS).

