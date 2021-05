In Sicilia al via la campagna vaccini "nonni e nipoti": ecco dove è possibile a Messina

Da oggi intanto parte l’iniziativa “Proteggi te e i tuoi nonni”. Destinatari gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa.

Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale. A Messina ci si può vaccinare con questa modalità in questi centri: Hub in Fiera, Ospedale Militare di Messina, Lumbi Taormina, Parco Corolla Milazzo, Concattedrale Patti, Sant’Agata Militello, Mistretta, Ospedale di Barcellona.

