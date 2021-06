Vittoria, tunisino massacrato: ipotesi di tentato omicidio

Gli inquirenti lavorano per accertare il motivo che ha scatenato sabato sera a Scoglitti il pestaggio feroce, da parte di una decina di giovanissimi vittoriesi, ai danni di un tunisino 20enne, ora ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria con ferite e traumi soprattutto al volto.

Le testimonianze raccolte dagli investigatori sono contrastanti e non aiutano a risolvere il puzzle. Il video del pestaggio, diventato virale in poche ore sui social, non documenta come tutto sia iniziato, ma è emblematico della violenza brutale con cui i giovinastri si sono accaniti sul tunisino riverso semi incosciente a terra, incapace di parare i calci e i pugni scagliati soprattutto alla testa. Nei concitati secondi di violenza del video si vede una ragazza che tenta invano di soccorrere la vittima, mentre un giovane riesce a trattenere per il braccio e a portare via uno degli aggressori. Il tutto sotto gli occhi di decine di testimoni.

