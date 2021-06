Stretto di Messina, Blujet rimodula gli orari e le corse degli aliscafi per coincidenza col Frecciarossa fast GLI ORARI

Sicilia e Calabria sempre più vicine grazie alle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane) da Villa San Giovanni e Messina. Con l’orario estivo di Trenitalia e l’arrivo della coppia di Frecciarossa Fast, infatti, rimodulati anche gli orari delle corse delle navi veloci, per essere in coincidenza con Frecce e Intercity e garantire un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto. In particolare, prevista una nave veloce con partenza a Messina alle 11.50 in coincidenza con la fermata di Villa San Giovanni del nuovo collegamento veloce in Frecciarossa che parte da Reggio Calabria alle 12.30, ferma a Villa San Giovanni alle 12.44, Rosarno (13.17), Lamezia Terme (13.49), Paola (14.21), Salerno, Napoli Afragola, Roma Termini (17.40), Bologna centrale con arrivo a Milano centrale alle 21. La partenza da Milano è fissata alle 14.25 con arrivo a Reggio Calabria alle 23.05 e fermate a Milano Rogoredo, Bologna Centrale, Roma Termini (17.40), Napoli Afragola, Salerno, e in Calabria a Paola (21.13), Lamezia Terme (21.42), Rosarno (22.13), Villa S. Giovanni (22.44), dove ci sarà una nave veloce di BluJet alle ore 23 per coloro che vorranno proseguire il viaggio verso la città dello Stretto.

