Palermo, un giovane di 22 anni perde la vita in via Cruillas

Incidente mortale ieri sera in via Cruillas a Palermo: la vittima, Leopoldo Lucchese, 22 anni, era uscito da casa e con la moto è finito contro un muretto.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato a Villa Sofia ma, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto in ambulanza durante la volata verso l’ospedale, dove sono stati registrati momenti di tensione con familiari e amici.

Lucchese, che si trovava a bordo di una Suzuki Slingshot, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto di cinta. Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi, mentre il sostituto procuratore, Pierangelo Padova, ha disposto l'autopsia nell’Istituto di medicina legale del Policlinico per verificare le condizioni del ragazzo al momento dell’incidente e chiarire se abbia avuto un malore o ci siano altre cause.

© Riproduzione riservata