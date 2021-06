Caso Denise Pipitone, aggredita troupe Rai a Mazara. Colpi di casco contro un inviato

«Minacciata la troupe del programma di Rai2 Ore14. Giornalista e operatore sono stati minacciati a Mazara Del Vallo, dove erano per seguire la storia di Denise Pipitone». A denunciarlo, in una nota, sono Usigrai e Fnsi, che "esprimono solidarietà ai colleghi aggrediti e a tutta la redazione. Ovviamente - sottolineano - saremo parte civile contro chi li ha minacciati».

«A Mazara del Vallo le telecamere della Rai danno fastidio a chi non vuole che i cittadini siano informati. Vale per la ricerca di verità per Denise Pipitone, così come per le piazze di spaccio disturbate dalle telecamere». Lo denuncia il Comitato di redazione dei giornalisti delle reti Rai in una nota. «Dopo l’aggressione verbale delle scorse settimane ai colleghi di 'Chi l’ha visto?' Filomena Rorro e Francesco Paolo Del Re, oggi - si legge in una nota - si è passati alla violenza fisica ai danni dell’inviato di Ore 14 Fadi El Hnoud, anche lui lì per realizzare alcune interviste sul caso di Denise Pipitone. Bene ha fatto Fadi a denunciare l’accaduto alla locale caserma dei Carabinieri, ci auguriamo che l’aggressore, ripreso in volto, venga subito individuato. Massima solidarietà ai colleghi aggrediti», conclude la nota. (AGI)

