Incidente sul lavoro ad Avola, crolla un ballatoio: due persone sotto le macerie. Un morto e un ferito

Un morto e un ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, intorno alle 8,30, in un cantiere edile di via Caldarella, ad Avola, in provincia di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, per cause ancora da accertare si è verificato il crollo di un ballatoio e la vittima è finita sotto le macerie. Sono stati gli stessi pompieri a estrarre il corpo dell’operaio che ormai era privo di vita, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

"Manifesto profondo cordoglio per questa tragedia ed esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima, alla ditta e agli operai coinvolti". Queste le parole del sindaco di Avola, Luca Cannata, appresa la notizia della morte dell’operaio che, a causa di un tragico incidente sul lavoro, lascia la moglie e due figli. "Un momento di sconforto per l’intera comunità - dice - che apprende sgomenta questa disgrazia sul luogo di lavoro".

