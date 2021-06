Tragedia sul traghetto Cossyra: inchiesta sulla morte del direttore di macchina

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta dopo la morte di un uomo di 55 anni di Trapani, impiegato come direttore di macchina del traghetto Cossyra.

La nave che trasporta passeggeri e auto segue le tratte Porto Empedocle, Linosa e Lampedusa. L’uomo è deceduto nella notte tra sabato e domenica, per cause ancora da accertare, mentre si trovava a bordo della nave ormeggiata a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

L’uomo, uscendo dalla sala macchine per prendere una boccata d’aria, è stato colto da un malore. La Procura ha sequestrato la salma e ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.

