Tragico incidente sulla Messina-Catania: due morti, tra cui un ragazzo 14enne. Grave bimba di 3 anni

È di due morti e quattro feriti il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale accaduto ieri sera sull’A18 Messina-Catania. Intorno alle 22 due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro sulla carreggiata in direzione Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. A perdere la vita sono stati un ragazzo di 14 anni e il padre di 48 anni (deceduto in ospedale), che si trovava al volante della autovettura. Altre quattro persone sono invece rimaste ferite, alcune in modo grave.

Ancora ignota la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione una Volkswagen Polo, sulla quale viaggiavano sei persone - tra cui il 14enne e il padre - appartenenti ad una famiglia messinese (di Giardini Naxos) di rientro da un matrimonio in provincia di Catania, sarebbe finita fuori strada mentre procedeva in direzione Messina. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda autovettura, una Fiat Punto. Tra i feriti gravi anche una bimba di tre anni, che sarebbe stata sbalzata fuori dal finestrino finendo sull’asfalto.

I feriti sono stati condotti all’ospedale “Cannizzaro” di Catania e al “San Vincenzo” di Taormina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Riposto ed Acireale, quattro ambulanze, l'elicottero del 118, la Polizia stradale di Giardini Naxos e il personale autostradale. L’autostrada é stata chiusa nel tratto interessato per alcune ore. Le indagini sono in corso.

