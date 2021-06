Rogo in Sicilia, fiamme da Monterosso a Chiaramonte: lambita una fattoria

Un incendio di dimensioni molto vaste sta interessando dal pomeriggio di ieri il territorio di Monterosso al confine con Chiaramonte Gulfi, in contrada Dicchiara Cravara. Al momento sono ancora all’opera Vigili del Fuoco e le unità antincendio della Forestale. I canadair che hanno effettuato diversi lanci nelle zone impervie interessate, hanno sospeso l’attività con il calare della notte ma sono rientrato in azione stamattina. Il sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano è in costante contatto con i dirigenti e con la Prefettura. Secondo quanto ha riferito all’AGI, stanotte una fattoria è stata minacciata dalle fiamme, ma la situazione, a quanto a suo conoscenza, era sotto controllo.

