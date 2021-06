Due morti in un tragico incidente stradale in provincia di Trapani. Vittime una donna e un uomo a bordo di una moto, presso il viadotto dell’A29, Palermo-Mazara del Vallo. E’ accaduto in prossimità dello svincolo di Castellammare del Golfo. Sul posto la polizia stradale e un elicottero del 118.

© Riproduzione riservata